Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 11:03

Токио. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон останется под арестом как минимум до 14 апреля, говорится в постановлении суда Токио.

После истечения этого срока прокуратура может попросить оставить его под арестом еще на 10 дней. Если после этого К.Гону не будет предъявлено новых обвинений, он будет освобожден автоматически. В случае предъявления обвинений команде юристов придется вновь подавать ходатайство о залоге.

Бизнесмен был вновь арестован в четверг, менее чем через месяц после того, как был освобожден под залог с третьей попытки. Основанием для ареста стали новые обвинения в финансовых нарушениях.

Отмечается, что для японского правосудия ситуация, когда отпущенного под залог подозреваемого вновь арестуют, является скорее исключением. По словам адвоката К.Гона Дзюнъитиро Хиронаки, предъявление новых обвинений было ожидаемым шагом со стороны прокуратуры, однако повторный арест стал неожиданностью.

Также юристы выразили обеспокоенность тем, что при аресте у К.Гона были изъяты мобильный телефон и ноутбук, на которых находятся документы и переписка, имеющие отношение к судебной защите бизнесмена. Если прокуроры получат к ним доступ, это может поставить под угрозу право К.Гона на справедливый суд, отметил Д.Хиронака.

Акции Nissan выросли менее чем на 0,1% по итогам торгов в пятницу. С начала года капитализация компании увеличилась на 7,3%, до 3,96 трлн иен ($35,45 млрд).

Служба финансово-экономической информации

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