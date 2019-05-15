Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 11:27

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Картина легендарного французского импрессиониста Клода Моне из серии "Стога сена" продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные для работ этого художника $110,7 млн.

"Картина Клода Моне стала бесспорным победителем торгов, получив $110 747 000. Это стало новой рекордной ценой, за которую когда-либо покупали работы этого художника", - говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's.

Кроме того, это стало первым случаем, когда картина, написанная с стиле импрессионизм, ушла с торгов за более чем $100 млн.

В общей сложности на аукцион в Нью-Йорке выставили на аукцион 56 работ великих художников 19-20 века, которые позволили выручить около $350 млн.

Проданная в ночь на среду картина была написана в 1890 году. Она является одной из четырех работ цикла "Стога сена", которые в этом году будут выставлены на торги. Еще около 20 картин этой серии хранятся в музеях, в том числе в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Клод Моне создал серию "Стога сена" в конце 19-го века, вдохновленный пейзажами французской коммуны Живерни. В этом цикле он изображал стога сена при разном освещении.

Именно в Живерни находился дом художника: многие известные его картины К.Моне написал в своем саду, вдохновляясь окружающим пейзажем. В настоящее время этот дом превращен в музей.

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