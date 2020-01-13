Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 10:40

Москва/Лондон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" в 2020 году намерен выйти на рынок Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой на руководителя сервиса Антона Рязанова.

По его словам, в этом году "Яндекс.Драйв" начнет тестирование до 1 тыс. электромобилей в ЕС. Город, в которой оно будет проводиться, еще не определен, однако на данный момент рассматриваются несколько вариантов: Мадрид, Копенгаген, а также ряд городов во Франции и Италии.

Все эти города обладают благоприятной средой для эксплуатации электромобилей, отметил Рязанов.

"Яндекс.Драйв" был запущен в декабре 2017 года. Сервис до сих пор отображается в отчетности головного "Яндекса" (MOEX: YNDX) в сегменте "экспериментальные направления".

На данный момент сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане.

Сейчас парк "Яндекс.Драйва" состоит из 21 тыс. автомобилей. В то же время у "Делимобиля", который является основным конкурентом сервиса "Яндекса", парк насчитывает более 12 тыс. автомобилей, сообщал "Интерфаксу" основной акционер сервиса Винченцо Трани.

Согласно оценкам аналитиков Renaissance Capital, выручка "Ядекс.Драйва" за пять лет может вырасти до 24,4 млрд рублей против 1,6 млрд рублей по итогам 2018 года.

кь им

MOEX$#&: YNDX

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!