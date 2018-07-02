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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:12 02.07.2018 - 19:12

Нью-Йорк. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Второй квартал 2018 года стал самым прибыльным в истории американского кинопроката благодаря успешному старту сиквелов нескольких блокбастеров и фильмов для семейного просмотра.

Кассовые сборы в США в апреле-июне выросли на 22,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до рекордных $3,3 млрд. Предыдущий рекорд - $3,1 млрд - был зафиксирован во втором квартале 2015 года.

Значительный вклад в эту выручку внести фильмы "Суперсемейка 2" от студии Pixar и "Мир Юрского периода 2" от Universal, кассовые сборы от их проката в США составили соответственно $439,7 млн и $264,8 млн по данным на 1 июня.

В апреле и мае прокат фильмов "Мстители: Война бесконечности" от Marvel и "Тихое место" от студии Paramount позволили собрать $672,5 млн и $187,2 млн.

Pixar и Marvel являются частью Walt Disney Co., Universal - Comcast Corp., Paramount - подразделением Viacom.

Эксперты полагают, что третий квартал текущего года также будет сильным в плане кассовых сборов в США.

По оценкам Эрика Хэндлера из MKM Partners, сборы американского кинопроката в июле-сентябре вырастут на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в частности, благодаря запланированному на июль выходу фильмов "Человек-муравей и Оса" от Marvel, "Монстры на каникулах-3: Море зовет" от Sony/Columbia, а также "Небоскреб" от Universal.

Кроме того, 27 июля в прокат выходит боевик "Миссия невыполнима: Последствия", а 3 августа диснеевский "Кристофер Робин" и "Шпион, который меня кинул" от Lionsgate.

В третьем квартале 2017 года кассовые сборы в США снизились на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а августовская выручка кинопроката была минимальной с 1997 года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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