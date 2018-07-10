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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 11:27 10.07.2018 - 11:27

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - 57-летний голливудский актер Джордж Клуни во вторник был госпитализирован на Сардинии после того, как попал в ДТП, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".

По данным издания, актер столкнулся с автомобилем, когда катался на мотоцикле на северо-востоке Сардинии.

"Дейли мэйл" отмечает, что столкновение произошло из-за того, что автомобиль неожиданно повернул.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть растрескавшееся лобовое стекло автомобиля, в который врезался актер.

Однако, отмечает издание, судя по всему, состояние Дж.Клуни после ДТП не внушает опасений.

Это лето Дж.Клуни и его супруга Амаль Клуни проводят на Сардинии, где Дж.Клуни работает над шестисерийной экранизацией романа Джозефа Хеллера "Уловка-22", добавляет "Дейли мэйл".

1аю ар

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