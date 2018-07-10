Катавшийся на мотоцикле Джордж Клуни столкнулся с автомобилем и попал в больницу на Сардинии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - 57-летний голливудский актер Джордж Клуни во вторник был госпитализирован на Сардинии после того, как попал в ДТП, сообщает сайт британского издания "Дейли мэйл".
По данным издания, актер столкнулся с автомобилем, когда катался на мотоцикле на северо-востоке Сардинии.
"Дейли мэйл" отмечает, что столкновение произошло из-за того, что автомобиль неожиданно повернул.
На фотографиях с места происшествия можно увидеть растрескавшееся лобовое стекло автомобиля, в который врезался актер.
Однако, отмечает издание, судя по всему, состояние Дж.Клуни после ДТП не внушает опасений.
Это лето Дж.Клуни и его супруга Амаль Клуни проводят на Сардинии, где Дж.Клуни работает над шестисерийной экранизацией романа Джозефа Хеллера "Уловка-22", добавляет "Дейли мэйл".
1аю ар
Интерфакс