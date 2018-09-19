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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 12:08 19.09.2018 - 12:08

Доха. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Новым главным исполнительным директором Инвестиционного управления Катара (Qatar Investment Authority, QIA) - суверенного фонда, владеющего долей в "Роснефти" (MOEX: ROSN), - назначен Мансур бен Ибрагим аль-Махмуд, сообщает Qatar News Agency.

Указом катарского эмира М.аль-Махмуд сменил на этом посту шейха Абдуллу бин Мухаммеда бин Сауда ат-Тани, который руководил гсофондом в течение четырех лет. Шейх назначен министром по делам государства Катара.

М.аль-Махмуд до этого руководил катарским музейным фондом Qatar Museums. Ранее он возглавлял подразделение QIA по управлению рисками и Катарский банк развития.

QIA занимает 10-е место среди крупнейших мировых суверенных фондов, его активы составляют порядка $320 млрд, свидетельствуют данные Sovereign Wealth Fund Institute. Он был создан в 2005 году с целью инвестирования доходов Катара от экспорта нефти и СПГ, шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани занимал пост главного исполнительного директора фонда с 2014 года.

Фонд владеет долями в различных международных корпорациях, включая банки Barclays (5,94%) и Credit Suisse (5,07%), германский автоконцерн Volkswagen (почти 17%), сырьевую Glencore (8,6%), оператора Лондонской фондовой биржи (10,27%) и ювелирную компанию Tiffany (9,66%).

Ранее в этом месяце была закрыта сделка по продаже швейцарским трейдером Glencore 14,16% доли "Роснефти" в пользу QIA. В результате этой сделки прямая доля QIA в "Роснефти" теперь составляет 18,93%.

Служба энергетической информации

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