Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 19:32

*** На саммит отправится премьер-министр Катара

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Катара Абдулла бин Насер Аль-Тани примет участие в чрезвычайном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Абдулла бин Насер Аль-Тани будет участвовать в саммите стран Персидского залива в Мекке на этих выходных", - отмечает телеканал.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, которого на саммит ранее пригласил король Саудовской Аравии Салман, вероятно, не прибудет на переговоры.

Таким образом, Катар после разрыва дипотношений с арабскими странами впервые за последние два года примет участие в таком мероприятии.

Два года назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет и Йемен прервали дипломатические отношения с Катаром и ввели против него блокаду.

Пять стран объяснили разрыв дипотношений с Дохой тем, что последняя "поддерживает терроризм", включая террористические группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГИЛ (запрещена в РФ).

Предстоящий саммит созван по инициативе короля Саудовской Аравии для обсуждения ситуации в регионе, обострившейся в свете кризиса в отношениях между Ираном и США.

1тэ ар

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