Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 13:03

Дубай. 15 января. ИНТЕРФАКС - Катар готов выполнить роль посредника в деэскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на главу МИД Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани.

"Катар вместе с некоторыми дружественными странами пытается снизить напряженность. Мы установили международные контакты для проведения большего количества консультаций с братскими странами", - заявил Аль Тани в Багдаде на пресс-конференции с главой иракского МИД Мухаммедом Али Аль Хакимом.

"Сегодня мы наблюдаем признаки снижения напряженности и надеемся, что это (деэскалация - ИФ) продолжится", - добавил Аль Тани.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Затем 8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

1ви аю ри

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