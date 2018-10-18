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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 7:25 18.10.2018 - 07:25

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений "Чистое небо" погиб американский подполковник пилот Сэт Неринг (позывной "Джетро"), передает в четверг "Голос Америки".

"Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в катастрофе также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Как сообщалось, вечером 16 октября во время международных учений "Чистое небо-2018" на территории Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ, принадлежавший 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская обл.). Погибли два пилота: начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил (ВС ВСУ)Украины полковник И.Петренко и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона внесла в ЕРДР сведения по ст.416 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ на аэродромах в Миргороде (Полтавская обл.) и Староконстантинове (Хмельницкая обл.) изъята летная документация и документы на самолет, допрашиваются свидетели обстоятельств вылета воздушного судна.

Место падения истребителя находится под охраной.

Совместное руководство учений "Чистое небо-2018" приняло решение о продолжении выполнения полетных задач.

В то же время командование ВС ВСУ не будет проводить мероприятия с участием СМИ, запланированные на 18-19 октября в рамках многонациональных учений "Чистое небо-2018".

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