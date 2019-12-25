Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 8:33

Рим. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - В разных городах мира в канун католического Рождества прошли праздничные службы, сообщают в среду западные СМИ.

В Ватикане в соборе Святого Петра провел службу папа римский Франциск. Во время службы он говорил о любви Бога к людям.

"Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить нас всех, даже худших из нас. Мне, вам, каждому из нас, он говорит сегодня: "Я люблю вас, и я всегда буду любить, потому что вы ценны в моих глазах", - сказал понтифик.

В Соборе Парижской Богоматери впервые более чем за два столетия не проводилась ночная рождественская служба. Ее перенесли в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь Парижа близ Лувра.

В Вифлееме тысячи паломников собрались, чтобы отпраздновать Рождество на Ясельной площади, где расположен Храм Рождества Христова.

На площади в честь праздника установили 15-метровую праздничную ель, вокруг которой собрались паломники, туристы и дети, одетые в красные шапки Санта-Клауса. На улицах города через громкоговорители играли рождественские хоралы на арабском языке.

Полуночную мессу провел архиепископ Пьербатиста Пиццабалла, апостольский администратор Иерусалима, прибывший в Вифлеем специально для этого.

По данным палестинского информагентства "Вафа", Израиль выдал разрешение на въезд в Вифлеем 300 палестинцам-христианам из сектора Газа.

Христиане собрались в церквях в честь Рождества и в арабских странах. В Дубае служба прошла в католической церкви Святой Марии.

Многие жители Филиппин, где среди верующих преобладают христиане, были вынуждены встретить Рождество не дома из-за тропического шторма. Более 10 тыс. человек были эвакуированы и провели ночь в школах и других государственных учреждениях. Многие не смогли выехать на праздник к своим семьям.

Рождественские службы также прошли в городах США и Австралии.

В среду католики и протестанты по всему миру отметят Рождество в кругу семьи. Так поступят и многие мировые лидеры.

Например, президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой отправился на отдых в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида) еще в конце прошлой недели.

Королевские семьи во многих странах отмечают Рождество в соответствии со своими устоявшимися традициями. Например, британское королевское семейство уехало на рождественские праздники в Сандрингемский дворец в Норфолк. Королева Елизавета II и члены ее семьи в Рождество отправляются на торжественное богослужение. Британцы в среду также смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как сообщают британские СМИ, отмечает праздники со своей партнершей Кэрри Симондс на острове Мюстик в Карибском море.

В шведской королевской семье принято собираться вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно члены семьи короля Карла XVI Густава записывают видеоролики, на которых они занимаются различными рождественскими приготовлениями, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

В Монако князь Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей возрастом от 5 до 12 лет. Детям дарят подарки, им показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

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