Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса радикальным образом отразилась на одном из самых ярких и радостных праздников жителей Европы - католической Пасхе, отмечаемой в этом году в воскресенье 12 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Отменены традиционные пасхальные мессы. Церкви сообщают прихожанам на своих сайтах, что следуют распоряжениям Национального совета безопасности и правительства о закрытии всех мест массовых собраний до 19 апреля.
"Мы будем адаптировать наши службы в соответствии с развитием событий и в зависимости от официальных распоряжений", - говорится в одном из объявлений.
Из всех праздничных религиозных мероприятий бельгийское телевидение показало в воскресенье лишь выдержки из пасхальной речи папы римского Франциска в Риме.
Известный карикатурист Пьер Кроль опубликовал в газете Le Soir карикатуру на библейскую тему с типичным бельгийским юмором. Жены-мироносицы подошли к отверстому Гробу Господню и удивлены, что вопреки христианскому вероучению Христос находится внутри. Из открытой могилы раздается: "Я не могу выйти. Я на самоизоляции".
Пасха в католическом мире - это также и школьные каникулы, и разного рода увеселения для детей, самым известным из которых является охота за шоколадными яйцами, организуемая местными властями и общественными организациями, когда на садовых и парковых участках в разных местах прячут яйца, и дети должны их быстро найти и собрать. Пасха 2020 года проходит без этих игр.
Пострадали и бельгийские шоколадники. В пасхальные дни многие из них обычно продавали от 25% до 40% своей годовой продукции. Сегодня, чтобы хоть как-то сохранить бизнес, некоторые предлагают шоколадные пасхальные наборы с доставкой на дом.
Нет и традиционных застолий собирающихся вместе родственников. Оказавшиеся в изоляции люди поднимают тосты перед экранами гаджетов, перейдя на виртуальное празднование.
Запрещены привычные пасхальные выезды на каникулы, и не только за границу, как это происходило каждый год, но даже на собственные дачи или отпускные квартиры на побережье и в Арденнах. Полиция строго контролирует выезды к своему "вторичному жилью", как это принято здесь называть. Собравшимся, несмотря ни на что, в теплые страны аннулировали авиационные билеты.
Перед началом праздников медицинские службы и власти настойчиво призывали бельгийцев не соблазняться на установившуюся великолепную погоду, не выходить даже в парки и оставаться дома, оставив свои пасхальные привычки и традиции до лучших времен.
1ов аю ки