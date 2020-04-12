Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 15:12

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса радикальным образом отразилась на одном из самых ярких и радостных праздников жителей Европы - католической Пасхе, отмечаемой в этом году в воскресенье 12 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Отменены традиционные пасхальные мессы. Церкви сообщают прихожанам на своих сайтах, что следуют распоряжениям Национального совета безопасности и правительства о закрытии всех мест массовых собраний до 19 апреля.

"Мы будем адаптировать наши службы в соответствии с развитием событий и в зависимости от официальных распоряжений", - говорится в одном из объявлений.

Из всех праздничных религиозных мероприятий бельгийское телевидение показало в воскресенье лишь выдержки из пасхальной речи папы римского Франциска в Риме.

Известный карикатурист Пьер Кроль опубликовал в газете Le Soir карикатуру на библейскую тему с типичным бельгийским юмором. Жены-мироносицы подошли к отверстому Гробу Господню и удивлены, что вопреки христианскому вероучению Христос находится внутри. Из открытой могилы раздается: "Я не могу выйти. Я на самоизоляции".

Пасха в католическом мире - это также и школьные каникулы, и разного рода увеселения для детей, самым известным из которых является охота за шоколадными яйцами, организуемая местными властями и общественными организациями, когда на садовых и парковых участках в разных местах прячут яйца, и дети должны их быстро найти и собрать. Пасха 2020 года проходит без этих игр.

Пострадали и бельгийские шоколадники. В пасхальные дни многие из них обычно продавали от 25% до 40% своей годовой продукции. Сегодня, чтобы хоть как-то сохранить бизнес, некоторые предлагают шоколадные пасхальные наборы с доставкой на дом.

Нет и традиционных застолий собирающихся вместе родственников. Оказавшиеся в изоляции люди поднимают тосты перед экранами гаджетов, перейдя на виртуальное празднование.

Запрещены привычные пасхальные выезды на каникулы, и не только за границу, как это происходило каждый год, но даже на собственные дачи или отпускные квартиры на побережье и в Арденнах. Полиция строго контролирует выезды к своему "вторичному жилью", как это принято здесь называть. Собравшимся, несмотря ни на что, в теплые страны аннулировали авиационные билеты.

Перед началом праздников медицинские службы и власти настойчиво призывали бельгийцев не соблазняться на установившуюся великолепную погоду, не выходить даже в парки и оставаться дома, оставив свои пасхальные привычки и традиции до лучших времен.

1ов аю ки

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