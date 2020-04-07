Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке станет больницей скорой помощи на время пандемии коронавируса COVID-19, сообщила газета The New York Times со ссылкой на настоятеля собора епископа Клифтона Дэниела.
"Последним подобным событием была пандемия испанского гриппа в 1918 году, но мир был другим, не думаю, что тогда собор использовали таким образом", - заявил настоятель собора.
"Традиционно в прежние века соборы всегда использовались таким образом, это как во время чумы. Так что это не выходит за рамки опыта, это просто для нас в новинку", - добавил епископ Клифтон.
По словам настоятеля, девять медицинских шатров вместимостью до 200 пациентов будут установлены в здании собора к концу этой недели.
На прошлой неделе в собор уже доставили 400 больничных коек.
Как сообщил директор больницы Джеймс Паттерсон, пациентов доставят в полевой госпиталь к концу этой или началу следующей недели.
Однако, по словам Паттерсона, прежде предстоит еще многое сделать, например, установить душевые кабины.
Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.
В штате Нью-Йорк диагностировали более 131,9 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 4,7 тыс. человек с коронавирусом скончались.
1ви ар