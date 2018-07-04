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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:58 04.07.2018 - 09:58

Лондон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Британская полиция проводит расследования по трех новым обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении актера Кевина Спейси, сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, в полицию Лондона в период с февраля по апрель 2018 года поступили три заявления с обвинениям К.Спейси в посягательстве сексуального характера. Два из упомянутых инцидентов, согласно заявлениям, произошли в Лондоне в 1996 году и 2008 году, еще один - в Глостере в 2013 году.

Таким образом, теперь число расследований, проводимых лондонской полицией в отношении К.Спейси, достигло шести.

Впервые в сексуальных домогательствах К.Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что К.Спейси домогался его в 1986 году, когда Э.Рэппу было 14 лет. Сам К.Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

К.Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 200 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы К.Спейс был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

После публичных обвинений в адрес К.Спейси, компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, продюсеры и режиссер фильма "Все деньги мира", в котором снимался К.Спейси, из-за ситуации вокруг актера решили полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.

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