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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:06 15.06.2018 - 15:06

Лондон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Эндаумент Кембриджского университета пока сохранит инвестиции в активы, связанные с разработкой месторождений ископаемых видов топливо, поскольку доходы от них необходимы для финансирования учебной программы, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее студенты, природоохранные организации и лидеры Лейбористской партии Великобритании потребовали, чтобы Кембридж отказался от вложения средств целевого фонда в загрязняющие отрасли. Однако совет управляющих университета считает этот шаг невозможным на данном этапе.

"Эндаумент-фонд Кембриджского университета за 10 лет своего существования существенно опережал эталонные рыночные индикаторы и тем самым существенно расширил возможности университета по выполнению его основной задачи", - говорится в заявлении совета.

Кембриджский эндаумент - крупнейший в Великобритании, свыше 6,2 млрд фунтов стерлингов ($8,3 млрд), пишет Financial Times. Он владеет акциями нефтегазовых компаний через индексные фонды, но почти не имеет прямых инвестиций, связанных с ископаемыми видами топлива.

Студенты Кембриджа в борьбе против неэкологичных инвестиций провели ряд акций протеста, захватив здания университета и помешав состязаниям по гребле на Темзе.

Многие университеты мира в последние годы начали постепенно снижать вложения в те отрасли, которые загрязняют окружающую среду. В 2015 году Оксфордский университет объявил о намерении избегать прямой инвестиционной поддержки наиболее грязных видов топлива - угля и нефтяных песков. Стэнфордский университет прекратил инвестировать в уголь и связанные с ним компании, хотя пока сохраняет доли участия в ряде нефтегазовых компаний.

Служба финансово-экономической информации

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