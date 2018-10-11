Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:01 11.10.2018 - 13:01

Берлин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Кибершпионаж вредит отношениям ФРГ и России и не способствует восстановлению атмосферы доверия, заявил "Интерфаксу" депутат бундестага, представитель по вопросам внешней политики парламентской фракции Социал-демократической партии СДПГ Нильс Шмид.

В минувший вторник на заседании фракции был принят восьмистраничный документ "Диалог - доверие - безопасность. Предпосылки и импульсы для современной социал-демократической политики разрядки", в котором преимущественно идет речь об отношениях с Россией.

В документе содержится описание современных кризисных ситуаций и вопросов, в которых позиции ФРГ и РФ расходятся, а также высказано стремление к диалогу с РФ с отсылкой к так называемой "новой восточной политике" экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта.

"Тема кибершпионажа и хакерских атак тоже освещена в документе. Такие действия, разумеется, отягощают отношения и не способствуют становлению атмосферы доверия", - заявил Н.Шмид, комментируя решение фракции. Подобные действия являются "контрпродуктивными", в конечном итоге, для того, кто их производит, потому что "рано или поздно будут обнаружены", считает депутат.

В документе, в частности, сказано, что депутаты от СДПГ ожидают от России, что она "прекратит кибератаки на другие страны со своей территории, так же, как и вмешательство в выборы".

На прошлой неделе министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британских коллег смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Среди целей хакеров были названы данные по расследованию отравления в Солсбери, а также о крушении авиалайнера MH17 в 2014 году на востоке Украины.

4 октября правительство Великобритании заявило, что хакерская группа APT28, которой приписывают хакерскую атаку на ОЗХО, в действительности якобы относится к ГРУ. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя это, сказал, что ФРГ доверяет информации британцев, эта группа проводила много атак и в прошлом, в частности, она упоминается в прошлогоднем докладе BSI.

Правительство Германии, указал Ш.Зайберт, тоже исходит из того, что "за кампанией APT 28 стоит российская военная спецслужба ГРУ". Эта оценка, по словам представителя германского правительства, основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".

1тф эф вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер