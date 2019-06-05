Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 15:45

Киев. 5 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина будет придерживаться своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"Европейская интеграция - это в первую очередь обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду в Брюсселе.

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