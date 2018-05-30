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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:48 30.05.2018 - 11:48

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд осудил убийство в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко и призвал к скорейшему расследованию этого преступления.

"Мы решительным образом осуждаем убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве", - говорится в распространенном в среду заявлении генсека СЕ.

"Это убийство должно быть полностью и как можно быстрее расследовано", - подчеркнул глава старейшей европейской организации.

"Атаки на журналистов и свободу слова множатся в Европе. Мы должны сделать все для того, чтобы остановить эту тенденцию, которая серьезно угрожает демократии", - сказал Т.Ягланд.

В свою очередь комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала украинские власти как можно скорее выявить и наказать не только убийц А.Бабченко, но и заказчиков этого преступления.

"Власти Украины, страны-члена Совета Европы, обязаны провести эффективное расследование этого убийства и наказать виновных", - говорится в заявлении европейского омбудсмена, поступившем в среду в "Интерфакс".

"Я призываю их (власти Украины - ИФ) сделать это в кратчайшие сроки и не жалеть сил на то, чтобы найти и наказать не только тех, кто совершил это преступление, но и заказчиков", - подчеркнула Д.Миятович.

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