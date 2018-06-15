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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:58 15.06.2018 - 14:58

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Властям Украины нужно выполнить свою часть минских договоренностей, убежден госминистр в МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth), который с 16 по 18 июня посетит в Киев.

"В вопросе разрешения конфликта на востоке Украины мы стоим на стороне правительства, одновременно ожидая, что оно выполнит свою часть в реализации минских договоренностей с тем, чтобы в кризисный регион наконец-то мог вернуться мир. В переговорах я буду четко указывать на то, что усилия не должны ослабевать", - заявил М.Рот в пятницу. Его "Интерфаксу" процитировали в пресс-службе МИД ФРГ.

По словам госминистра, Германия отмечает усилия правительства Украины в реализации ряда важных реформ, Киев может и дальше рассчитывать на солидарность и поддержку Берлине.

"Одновременно мы ждем, что она (Украина) решительно продолжит курс в направлении реформ и признает за собой необходимость осуществления всеобъемлющей защиты прав человека и культурных меньшинств. Мы одинаково солидарны с религиозными, этническими и культурными меньшинствами", - заявил госминистр.

Помимо встреч с представителями правительства, депутатами и представителями НПО и гражданского общества, в том числе, культурных объединений цыган и крымских татар, М.Рот планирует посетить киевский гей-парад.

1тф об

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