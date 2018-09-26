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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 17:11 26.09.2018 - 17:11

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Для преодоления кризиса на Украине нужна твердая политическая воля украинского правительства, а не заявления о смерти минского процесса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой.

"Очевидно, что для преодоления той трагической ситуации, которая сложилась на Украине, нужна твердая политическая воля, прежде всего самого украинского правительства, а не заявления о том, что минский процесс умер, и нужно искать какие-то другие форматы", - сказал Д.Медведев.

Он уточнил, что обменялся с финским коллегой информацией о ситуации на Украине и "соображениями по тому, как там развиваются события".

1ое ав

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