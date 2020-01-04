Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 21:04

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Между Киевом и Вашингтоном продолжаются обсуждения того, какое именно оружие необходимо Украине, однако и в дальнейшем США будут поставлять системы, о которых говорили ранее, заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

"Украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с людьми в нашем посольстве в Киеве, чтобы получить ответ именно на этот вопрос. Мы хотели бы продлить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются ", - заявил Тейлор в интервью украинскому телеканалу.

Он отметил, что Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения.

"Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать", - заявил дипломат.

бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!