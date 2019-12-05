Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 8:45

Киев. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов выразил надежду, что по итогам "нормандского саммита" удастся разрешить по крайней мере, четыре ключевых вопроса.

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", - заявил он, цитирует пресс-служба СНБО.

Данилов подчеркнул, что выборы на временно неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей возможны только после полного освобождения территорий, по украинскому законодательству и в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей.

Саммит "Нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.

Де сн

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!