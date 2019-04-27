Этот контент был опубликован 27 апреля 2019 г. 10:34

Гонконг. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын по завершении саммита с президентом РФ Владимиром Путиным вернулся в субботу в Северную Корею, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Поезд, в котором находился лидер КНДР, въехал в Северную Корею через провинцию Хамгён-Пукто.

"После того как верховный лидер Ким Чен Ын сошел с поезда, под полные энтузиазма аплодисменты, он заслушал приветственный доклад от начальника почетного караула Корейской народной армии", - сообщало ЦТАК.

Ким Чен Ын также обменялся приветствиями с высокопоставленными представителями северокорейского руководства.

Агентство отмечает, что в ходе зарубежной поездки Ким Чен Ын совершил "бессмертные подвиги" ради мира и стабильности на Корейском полуострове и ради процветания корейского народа.

В.Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке в четверг. Переговоры "тет-а-тет" между лидерами продолжались почти два часа, за ними последовала встреча в расширенном составе.

Впоследствии президент РФ заявил, что доволен итогами переговоров. Обсуждались вопросы денуклеаризации, санкции СБ ООН, отношения Пхеньяна и Вашингтона.

"Председатель Ким Чен Ын - человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня", - сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, к цели достижения денуклеаризации Корейского полуострова необходимо двигаться постепенно, КНДР нужны гарантии безопасности. В.Путин заявил, что интересы России и Соединенных Штатов по северокорейской проблематике во многом совпадают

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления президента России В.Путина после его встречи с лидером КНДР во Владивостоке. "Я высоко оцениваю заявления президента Путина, которые он сделал вчера", - заявил Д.Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов перед Белым домом.

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