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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 21:34 10.07.2018 - 21:34

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, предпочел встрече с госсекретарем США Майком Помпео посещение картофельной фермы, сообщает телеканал "Скай ньюс".

В ходе своей поездки в КНДР М.Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя изначально Белый дом такую встречу анонсировал, отмечает телеканал.

Проанализировав публикации в государственном северокорейском агентстве ЦТАК, телеканал обратил внимание на то, что заметки о деятельности Ким Чен Ына не публиковались там семь дней, в то время как агентство обычно освещает все мероприятия с участием лидера КНДР.

Во вторник ЦТАК опубликовало четыре сообщения о поездке Ким Чен Ына в уезд Самджиён. На одной из фотографий, опубликованных агентством, Ким Чен Ын запечатлен стоящим на коленях в картофельном поле. В сообщении агентства говорится, что лидер КНДР поручил работникам картофельной фермы "представить разные хорошие на вкус виды (картофеля - ИФ), и обеспечить качество продукции из обработанного картофеля".

Также, отмечает телеканал, агентство опубликовало фотографию Ким Чен Ына на заводе, занимающемся производством картофельного крахмала.

Телеканал указывает, что ЦТАК не сообщает дату поездки Ким Чен Ына. В то же время, по данным "Скай ньюс", зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль на прошлой неделе заявил южнокорейскому чиновнику, посетившему КНДР, что Ким Чен Ын находится в поездке "в регион". По расчетам "Скай ньюс", поездка как раз могла состояться во время визита М.Помпео.

На прошлой неделе госсекретарь М.Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

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