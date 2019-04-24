Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 5:22

Гонконг. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын после саммита с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке может посетить штаб Тихоокеанского флота, Дальневосточный океанариум, а также местные заводы, предполагают южнокорейские СМИ.

"Северная Корея выберет направления таким образом, чтобы наилучшим образом подчеркнуть важность визита Кима (Ким Чен Ына - ИФ) в Россию на политическом, экономическом и культурном фронтах", - заявил в беседе с "Ренхап" Ким Ен Хен, профессор сеульского университета Донггук.

Он также отметил, что, вероятнее всего, точный график Ким Чен Ына будет установлен после его прибытия в город.

Согласно дипломатическим источникам и сообщениям СМИ, среди основных мест, которые может посетить северокорейский лидер - штаб Тихоокеанского флота России, Дальневосточный океанариум, а также заводы по производству продуктов питания.

Как предположил собеседник агентства, если Ким Чен Ын посетит штаб ТОФ, то он, вероятно, как и его отец Ким Чен Ир, посетит военно-исторический музей и поднимется на борт военного корабля.

Таким образом Пхеньян будет стремиться показать свое сотрудничество с Москвой в области безопасности, отметил он.

Также в списке мест, которые может посетить Ким Чен Ын, одна из популярных туристических достопримечательностей - Приморский океанариум. На сайте океанариума сообщается, что он будет закрыт в пятницу.

По мнению профессора, Ким Чен Ын вслед за своим отцом Ким Чен Иром может отправиться на местные заводы по производству продуктов питания, в частности на хлебозавод.

В 2002 году перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир купил несколько десятков тортов в пекарне.

"Возможные посещения заводов по производству молока, шоколада или хлеба создадут у северокорейского народа впечатление, что их лидер заботится о повседневной жизни широкой общественности", - добавил профессор Ким Ен Хен.

По словам других источников, лидер может также встретиться с северокорейскими студентами или исследователями, проживающими во Владивостоке.

1вз тг

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