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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 12:50 18.09.2018 - 12:50

Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его июньский саммит с президентом США Дональдом Трампом укрепил стабильность в регионе, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его информации, Ким Чен Ын сообщил об этом на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что северокорейский лидер поблагодарил Мун Чжэ Ина за посредничество при подготовке саммита КНДР-США.

Во вторник прошел первый день визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян. Во второй половине дня состоялась первая встреча с Ким Чен Ыном, ей предшествовала торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.

Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян - первый за последние 11 лет после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.

1кю ар

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