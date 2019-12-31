Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 23:29

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Гонконг. 1 января. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в Новый год объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует разработанный новый вид стратегического оружия, сообщает агентство "Ренхап".

Он не назвал точных сроков, пояснив, что это произойдет в недалеком будущем.

Также Ким Чен Ын предупредил, что КНДР продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики.

"Ренхап" подчеркивает, что северокорейский лидер раскритиковал США за нежелание продолжать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова и предупредил, что чем жестче будет позиция Вашингтона, тем активнее КНДР следует работать над стратегическим ядерным оружием.

1во мк

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