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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 4:23 21.06.2018 - 04:23

Пекин. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе второй в рамках двухдневного визита в Пекин встречи с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил вопросы укрепления "стратегического и тактического" сотрудничества, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Высшие руководители КНДР и Китая со всей серьезностью обменялись мнениями по нынешней ситуации и срочным международным проблемам, обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя партиями и двумя государствами в новой ситуации", - пишет ЦТАК.

Си Цзиньпин со своей стороны сказал, что нынешний визит Ким Чен Ына способствует "совместному формированию двумя сторонами новой истории в контактах на высоком уровне", сообщил МИД Китая в среду.

По словам китайского лидера, "тенденция к диалогу по смягчению напряженности на Корейском полуострове серьезно укрепилась, новое подтверждение получило то, что Трудовая партия Кореи проводит новую стратегическую линию на достижение успехов в социалистическом строительстве".

Как сообщало агентство ЦТАК накануне, на предыдущей встрече, состоявшейся во вторник, китайской руководитель заявил о решительной поддержке действий Северной Кореи в направлении денуклеаризации Корейского полуострова.

"Си Цзиньпин решительно подержал нашу позицию и решимость в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, заявив, что Китай продолжит играть конструктивную роль", - пишет агентство.

Оно отметило, что Ким Чен Ын обещал китайскому руководителю, что Пхеньян будет поддерживать постоянные контакты с китайскими представителями для того, чтобы "обеспечивать подлинный мир в процессе формирования нового будущего" полуострова.

Южнокорейские СМИ, комментируя последний визит Ким Чен Ына в Пекин, отмечают, что целью поездки было укрепление двухсторонних связей с Китаем перед продолжением диалога с США. Китай же стремится к активизации своего участия в решении ядерной проблемы Корейского полуострова.

1гк гс

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