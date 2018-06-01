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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 18:03 01.06.2018 - 18:03

***В Белом доме с "осторожным оптимизмом" относятся к возможности встречи лидеров КНДР и США, пишет WSJ

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В письме президенту США Дональду Трампу лидер КНДР Ким Чен Ын говорит о заинтересованности возможным саммитом между главами двух государств, сообщает в пятницу газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на чиновников, знакомых с содержанием письма.

Письмо, как планируется, в пятницу в Белый дом доставит заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль, который в среду и в четверг участвовал в Нью-Йорке в переговорах с госсекретарем США Майком Помпео.

Газета пишет, что ее источник назвал письмо "довольно простым".

"Оно (письмо - ИФ) выражает интерес северокорейского лидера к встрече, не содержа каких-нибудь значительных уступок или угроз", - пишет "Уолл-стрит джорнэл".

Ожидается, что Ким Ён Чхоль останется в США до субботы, отмечает источник газеты.

Источники в Белом доме рассказали "Уолл-стрит джорнэл", что письмо изучат представители национальной службы безопасности перед тем как передать его президенту.

В Белом доме к вероятной встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре относятся с "осторожным оптимизмом", пишет газета. В то же время, чиновники рассказали газете, что существует возможность того, что встреча будет перенесена или отменена. В администрации президента США также рассказали, что встречи северокорейский и американских делегаций в Нью-Йорке, Сингапуре и на Корейском полуострове в преддверии возможного саммита прошли хорошо.

М.Помпео ранее позитивно оценил результаты переговоров с Ким Ён Чхолем.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

Американская администрация неоднократно заявляла, что если саммит состоится, то он будет направлен на полную и необратимую денуклеаризацию КНДР.

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