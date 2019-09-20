Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 3:58

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем ответном письме председателю КНР Си Цзиньпиню отметил важность дружественных отношений с Китаем.

"Наши встречи в Пекине и Пхеньяне в полной мере продемонстрировали перед всем миром мою твердую волю и товарища генерального секретаря неизменно укреплять и развивать дружбу между КНДР и Китаем, являющуюся драгоценным общим богатством двух сторон и народов двух стран, а также стратегическим выбором", - говорится в письме Ким Чен Ына, выдержки из которого публикует ЦТАК.

Северокорейский лидер со своей стороны пообещал приложить "все возможные усилия, чтобы успешно продвигать и прославлять великую дружбу КНДР и Китая ".

Он также поблагодарил Си Цзиньпиня за "теплые пожелания" по случаю 71-й годовщины основания КНДР и поздравил Китай с приближающимся 70-летием основания КНР.

"Я искренне надеюсь, что китайский народ значительно отметит 70-летие нового Китая и добьется больших успехов в борьбе за великое процветание китайской нации, сплоченной вокруг коммунистической партии Китая с товарищем генеральным секретарем во главе", - написал Ким Чен Ын.

Северная Корея и Китай демонстрируют свои крепкие отношения в последние месяцы через серию переговоров на высшем уровне между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпинем.

Так, китайский лидер посетил Пхеньян в июне, что стало первой поездкой главы КНР в Северную Корею за 14 лет.

Тем временем северокорейский лидер посетил Китай четыре раза с марта 2018 года.

Недавняя поездка министра иностранных дел Китая Ван И в Пхеньян также вызвала предположение, что в ближайшем будущем может состояться еще один саммит Ким Чен Ына и Си Цзиньпиня.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!