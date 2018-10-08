Ким Чен Ын готов принять для проверки ликвидации ядерного полигона в КНДР международных экспертов
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Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын готов после решения логистических вопросов допустить к проверке факта ликвидации ядерного полигона Пунгери международных экспертов, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.
Кроме того, рассказал М.Помпео, международные эксперты смогут посетить и испытательный полигон для ракетных двигателей, о старте демонтажа которого сообщалось ранее в этом году.
"Председатель Ким сказал, что он готов допустить их (инспекторов - ИФ)", - сказал М.Помпео.
"Нужно провести много организационных работ, чтобы исполнить это (провести проверку - ИФ)", - сказал М.Помпео.
Также М.Помпео отметил, что денуклиаризация КНДР - это продолжительный процесс.
"Мы достигни значительного прогресса", - добавил он.
М.Помпео посетил КНДР 7 октября, там он встретился с Ким Чен Ыном. М.Помпео положительно отозвался о переговорах с северокорейским лидером, а корейская сторона назвала переговоры "замечательными и продуктивными".
"Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.
В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона в присутствии иностранных журналистов.
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Интерфакс