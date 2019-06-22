Этот контент был опубликован 22 июня 2019 г. 23:49

Токио. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента США Дональда Трампа и остался доволен его содержанием, сообщает в воскресенье северокорейское агентство ЦТАК.

По его информации, Ким Чен Ын "с удовлетворением отметил, что письмо - отличное".

"Оценив по достоинству политическую прозорливость и невероятную смелость президента Трампа, Ким Чен Ын отметил, что всерьез изучит интересные соображения (содержащиеся в письме - ИФ)", - пишет ЦТАК, выдержки из сообщения которого приводят южнокорейские СМИ.

Ранее Трамп заявлял, что получил письмо от Ким Чен Ына, причем содержание письма он тоже охарактеризовал положительно.

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