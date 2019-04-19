Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 2:39

Гонконг. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ответе на поздравление председателя КНР Си Цзиньпина заявил о важности "дружбы" и "сотрудничества" между двумя странами в "очень критический период".

"Уважаемый генеральный секретарь (Си Цзиньпин - ИФ) первым направил мне искренние и теплые поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Комиссии по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

"Это проявление глубочайшего доверия и дружбы со мной и в то же время крепкая поддержка и поощрение социалистических завоеваний нашей партии, правительства и народа", - добавил он.

11 апреля северокорейский лидер был переизбран главой Госсовета КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что Китай и КНДР открыли "новую главу" двусторонних связей с помощью последних встреч и продемонстрировали "жизнеспособность" отношений, "помогая друг другу, как семья".

"Для нас является важной миссией дальнейшее наращивание и неуклонное продвижение отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и Китаем в то время, когда социалистическое дело КНДР и Китая и ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, вступили в очень критический период", - заявил он в своем послании.

Обращение Ким Чены Ына к Си Цзиньпину свидетельствует о стремлении КНДР улучшить связи с соседними странами.

Лидер КНДР Ким Чен Ын за последний год четыре раза был в Китае на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, в последний раз - в январе этого года.

Ожидается, что в этом месяце он отправится в Россию на свой первый в истории саммит с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в Кремле заявили, что саммит Путин - Ким состоится в конце этого месяца, хотя и не указали точную дату и место проведения встречи.

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