Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине - СМИ
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Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во вторник переговоры в Пекине, сообщает южнокорейское агентство "Регнхап" со ссылкой на собственные источники.
Подробностей о встрече пока не приводится.
Ранее во вторник стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в китайскую столицу.
Как написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.
Ким Чен Ын уже дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года перед встречей с Д.Трампом.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.
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Интерфакс