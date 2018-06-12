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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 6:44 12.06.2018 - 06:44

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал саммит с президентом США Дональдом Трампом "большой прелюдией к миру".

Д.Трамп с ним согласился: "Я тоже так считаю".

"Как я и говорил ранее, до нынешнего момента у других (лидеров - ИФ) не было возможности попытаться. Конечно же, на нашем пути будут трудности, но на сегодняшний день, день, когда было успешно положено начало, я полон решимости начать это грандиозное дело вместе", - заявил Ким Чен Ын.

Слова американского и северокорейского лидеров приводит телеканал CNN.

Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.

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