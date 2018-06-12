Ким Чен Ын и Трамп полагают, что их саммит станет "прелюдией к миру"
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал саммит с президентом США Дональдом Трампом "большой прелюдией к миру".
Д.Трамп с ним согласился: "Я тоже так считаю".
"Как я и говорил ранее, до нынешнего момента у других (лидеров - ИФ) не было возможности попытаться. Конечно же, на нашем пути будут трудности, но на сегодняшний день, день, когда было успешно положено начало, я полон решимости начать это грандиозное дело вместе", - заявил Ким Чен Ын.
Слова американского и северокорейского лидеров приводит телеканал CNN.
Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.
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Интерфакс