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Пекин. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын нанесет визит в Китай 19-20 июня, сообщило во вторник агентство "Синьхуа".

Как ранее написала японская газета Nikkei, северокорейский руководитель намерен ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Ким Чен Ын прибудет в китайскую столицу самолетом во вторник. Соответствующие меры безопасности уже принимаются в Пекине.

Ким Чен Ын дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

1гк аг

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Интерфакс