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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 18:49 07.10.2018 - 18:49

*** Трамп ожидает скорой встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что приглашает иностранных инспекторов удостовериться, что северокорейская сторона действительно ликвидировала ядерный полигон Пунгери, сообщает в воскресенье госдеп.

"Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить Пунгери и подтвердить, что полигон безвозвратно уничтожен", - отметила в заявлении представитель госдепартамента США Хизер Нойерт. Она не уточняет, идёт ли речь о международной группе специалистов или же об экспертах из США.

Она также сообщила, что на встрече обсуждался и вопрос организации новой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Участники переговоров, как подчеркнула Х.Нойерт "уточнили, какие могут быть варианты места и времени следующего саммита".

"Президент Трамп рассчитывает укрепить сложившиеся с Ким Чен Ыном доверительные отношения и ожидает скорой встречи с ним", - говорится в заявлении.

Госдеп также поясняет, что М.Помпео в КНДР обсудил и то, как выполнить задачи, определённые лидерами США и Северной Кореи на их первом саммите.

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