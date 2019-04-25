Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 0:09

Гонконг. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова зависит от последующего подхода в США в переговорах по денуклеаризации, сообщает ЦТАК.

"Мир и безопасность Корейского полуострова полностью зависят от последующего подхода США, и КНДР будет готова ко всяким обстоятельствам", - приводит агентство слова Ким Чен Ына.

"Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе находится на мертвой точке и даже добралась до опасной грани, чреватой возвратиться к начальной точке", - передает ЦТАК.

Отмечается, что на переговорах лидеры КНДР и России решили и в дальнейшем тесно сотрудничать, а также усилить стратегическое содействие для обеспечения мира и безопасности в регионе.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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