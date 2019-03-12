Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 9:49

Гонконг. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не вошел в списки парламентариев нового состава Верховной народной ассамблеи по итогам выборов, которые прошли в воскресенье, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Агентство отмечает, что выборы в КНДР - формальная процедура, и все выдвинутые кандидаты проходят голосование со 100-процентной поддержкой, что означает, что Ким Чен Ын принял решение не выдвигать свою кандидатуру в парламент.

Причины такого решения остаются неизвестными, однако вряд ли этот шаг может свидетельствовать о том, что Ким Чен Ын теряет позиции в стране, отмечается в сообщении.

В "Ренхап" предполагают, что за подобным решением может стоять стремление лидера КНДР соблюсти формальности при разделении законодательной и исполнительной властей в стране.

При этом сестра лидера КНДР Ким Е Чен получила одно из 687 мест в Верховной народной ассамблее. Также членами нового состава парламента стали председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, глава МИД КНДР Ли Ен Хо и заместитель министра иностранных дел Цой Сон Хи.

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