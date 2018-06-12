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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:41 12.06.2018 - 08:41

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает во вторник телеканал "Скай Ньюз".

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям США-КНДР".

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

Д.Трамп после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

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