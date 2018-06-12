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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:49 12.06.2018 - 08:49

*** Подписанный сторонами документ занимает чуть более страницы

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает во вторник телеканал "Скай Ньюз".

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям США-КНДР".

Д.Трамп после подписания заявил, что документ "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

Телеканал Си-эн-эн выложил часть текста из соглашения между США и КНДР. Этот текст виден на фотографиях, сделанных в ходе церемонии подписания документа. Снимки были сделаны в момент, когда Д.Трамп, поставив подпись, продемонстрировал документ журналистам. Речь идет о коротком тексте, который занимает чуть более одной страницы.

"Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всеобъемлющий, глубокий и честный обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением новых отношений США-КНДР и созданием длительного и прочного режима мира а Корейском полуострове", - говорится в документе.

"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

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