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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 12:10 09.06.2018 - 12:10

Гонконг. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын перед историческим саммитом с США в Сингапуре посетил новый ресторан морепродуктов в Пхеньяне, сообщают в субботу сеульские СМИ со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Ресторан лидер КНДР осмотрел вместе со своей супругой Ли Соль Чжу. Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын был доволен новым рестораном и отметил его дизайн. В ресторане оборудованы прудики с морской и пресноводной рыбой, отмечает агентство.

Ким Чен Ын дал ресторану название "Ресторан морепродуктов Пхеньян Тэдонган" и дал указания по его открытию. Он призвал организовывать работу ресторана так, чтобы "посетители не чувствовали ни малейшего неудобства", пишет агентство.

ЦТАК не указывает дату визита Ким Чен Ына в ресторан. По сообщениям западных СМИ Ким Чен Ын уже в воскресенье будет в Сингапур, где 12 июня у него запланирован саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Агентство "Ренхап" обратило внимание, что северокорейские СМИ ничего не сообщают о состоявшемся в конце мая и начале июня визите заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи генерала Ким Ён Чхоля в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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