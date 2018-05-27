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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 3:54 27.05.2018 - 03:54

(Техповтор. Исправление опечатки в заголовке)

Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что готов к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, заявил воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Мы согласились, что работу, нацеленную на денуклеаризацию и на достижение мира (между Пхеньяном и Сеулом - ИФ), нельзя прерывать. Мы согласились активно сотрудничать по этим вопросам", - приводят южнокорейские СМИ слова Мун Чжэ Ина.

Он также сообщил, что договорился с Ким Чен Ыном, что они будут проводить встречи так часто, как это потребуется для решения проблем.

Кроме того, оба лидера, по словам южнокорейского президента, "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно повести 12 июня".

Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Д.Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась в субботу в демилитаризованной зоне.

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