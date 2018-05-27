Ким Чен Ын подтвердил готовность к денуклеаризации и к переговорам с Трампом - Мун Чжэ Ин
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Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил, что готов к дальнейшей работе над денуклеаризацией и к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, заявил воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
"Мы согласились, что работу, нацеленную на денуклеаризацию и на достижение мира (между Пхеньяном и Сеулом - ИФ), нельзя прерывать. Мы согласились активно сотрудничать по этим вопросам", - приводят южнокорейские СМИ слова Мун Чжэ Ина.
Он также сообщил, что договорился с Ким Чен Ыном, что они будут проводить встречи так часто, как это потребуется для решения проблем.
Кроме того, оба лидера, по словам южнокорейского президента, "согласились, что саммит КНДР-США нужно успешно повести 12 июня".
Мун Чжэ Ин передал Ким Чен Ыну слова Д.Трампа о том, что США готовы прекратить противостояние с КНДР и налаживать экономические отношения с этой страной, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.
Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась в субботу в демилитаризованной зоне.
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Интерфакс