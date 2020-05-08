Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 2:39

Гонконг. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив Китай с успехами в предотвращении распространения вируса COVID-19, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын в своем послании тепло поприветствовал Си Цзиньпина и поздравил его, высоко оценив то, что он пользуется шансом на победу в войне против беспрецедентной эпидемии и стратегически и тактически контролирует общую ситуацию, одновременно возглавляя китайскую партию и народ", - говорится в сообщении агентства.

Согласно ему, северокорейский лидер заявил, что доволен успехами КНР как своими собственными.

Ким Чен Ын пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и выразил уверенность, что Китай сможет закрепить достигнутые успехи по борьбе с коронавирусом и в конечном итоге одержит победу "под мудрым руководством Си Цзиньпина".

Каким образом и когда сообщение было передано китайскому лидеру северокорейское СМИ не уточнило.

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