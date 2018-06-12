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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 2:25 12.06.2018 - 02:25

***Трамп уже прибыл в отель "Капелла"

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул свой отель "Сент-Реджис" и направляется на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча двух лидеров запланирована на 12 июня на 9:15 утра по местному времени в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь Д.Трамп уже прибыл в отель "Капелла", сообщает телеканал CNN.

Как ранее сообщал Белый дом, двусторонняя встреча "один на один" Д.Трампа с Ким Чен Ыном начнется в 09:15 (04:15 по мск/21:15 11 июня по НЙ). Через 45 минут - в 10:00 (05:00 по мск/22:00 11 июня по НЙ) - саммит двух лидеров продолжится в расширенном составе и продлится еще полтора часа.

В 11:30 по местному времени (06:30 по мск/ 23:30 11 июня по НЙ) запланирован рабочий ланч Д.Трампа с Ким Чен Ыном.

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