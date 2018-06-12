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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 7:01 12.06.2018 - 07:01

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре во вторник назвал их саммит прелюдией к миру, сообщила местная газета Strait Times.

"Мы преодолели всякий скептицизм и спекуляции об этом саммите, и я считаю, что это хорошо для мира, - сказал Ким Чен Ын. - Я считаю, что это хорошая прелюдия к миру".

"Конечно, еще предстоит преодолеть трудности, однако на сегодняшний день, в день, когда был дан хороший старт, я полон решимости совместно начать грандиозные действия", - отметил лидер КНДР.

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