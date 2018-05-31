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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 10:43 31.05.2018 - 10:43

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова передать от него теплый привет президенту РФ Владимиру Путину.

"По возвращении передайте теплый привет от меня президенту Путину, и вашему народу - теплый дружеский привет", - сказал лидер КНДР С.Лаврову после встречи с ним в четверг в Пхеньяне.

"Вы для нас - замечательные друзья, и, несмотря на занятость, я специально выкроил время (для встречи с С.Лавровым - ИФ)", - сообщил Ким Чен Ын российскому министру.

"Мы это очень оценили", - сказал в ответ С.Лавров.

Говоря о своем нынешнем визите в Пхеньян, министр отметил, что "от приглашения друзей не отказываются".

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