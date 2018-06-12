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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:51 12.06.2018 - 11:51

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Экс-звезда НБА Деннис Родман, неоднократно общавшийся с лидером КНДР Ким Чен Ыном, охарактеризовал его как большого ребенка, мечтающего посетить США и обеспечить своему народу комфортную жизнь.

На просьбу рассказать о том, что за человек Ким Чен Ын, находящийся в Сингапуре Д.Родман сказал, что его приятель "как большой ребенок", стремящийся к красивой жизни. При этом, по мнению экс-спортсмена, Ким Чен Ын "старается защитить свой народ" и свою честь.

"Этот парень хочет ездить по миру, он хочет прилететь в США, наслаждаться жизнью. И он хочет, чтобы жизнью наслаждался и его народ", - добавил Д.Родман.

По его мнению, у северокорейского лидера нет неприязни к США. "Он любит американцев, хочет слетать в США... Он действительно хочет прилететь и посмотреть баскетбольный матч", - утверждал бывший баскетболист.

Известно, что Ким Чен Ын - большой поклонник баскетбола. За последние годы Д.Родман неоднократно посещал КНДР, где его принимал лично лидер страны.

Бывший спортсмен, известный в США не только успехами в баскетболе, но и скандальными выходками, положительно оценил итоги саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

Как сообщалось, стороны договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова. В обмен на это США обещают северокорейским властям гарантии безопасности.

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