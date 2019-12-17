Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 2:47

Гонконг. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в день восьмой годовщины кончины Ким Чен Ира посетил Кымсусанский Дворец Солнца, сообщает ЦТАК.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын вошел в холл, где стоят статуи во весь рост великого вождя товарища Ким Ир Сена и великого руководителя товарища Ким Чен Ира. (...) Уважаемый высший руководитель вместе с участниками воздал дань уважения статуям ...", - говорится в сообщении ЦТАК.

После этого северокорейский лидер посетил зал, где покоится тело его отца.

Во время своего визита Ким Чен Ын "отвесил глубокие поклоны в знак высочайшего уважения к тому, кто самоотверженно служил Родине и народу до последнего момента своей революционной жизни".

Как отмечает агентство, лидера КНДР сопровождали высокопоставленные партийные чиновники.

Ким Чен Ир умер в 2011 году. Он возглавил КНДР в 1994 году после кончины своего отца, основателя государства Ким Ир Сена.

1вз тг

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