Этот контент был опубликован 26 апреля 2020 г. 11:15

Сеул. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье по-прежнему не появляется на публике, а северокорейское радио от его имени поздравило с трудовыми успехами жителей небольшого города на севере страны, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

При этом по радио не сообщили данных, которые бы позволили понять, где сейчас Ким Чен Ын и как он себя чувствует, отмечается в сообщении.

Со своей стороны, американский сайт 38 North, специализирующийся на связанной с КНДР тематикой, передает, что спутники передали информацию, подкрепляющую теорию о том, что Ким Чен Ын находится на морском курорте на востоке Северной Кореи.

Согласно фото, переданным спутником, 250-метровый спецпоезд, предположительно, принадлежащий Ким Чен Ыну, минимум с 21 апреля находится на остановке в городе Вонсан.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, пропустив несколько важных для КНДР мероприятий. СМИ ряда стран периодически передают со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже - мертв.

В частности, информацию о болезни Ким Чен Ына передавал телеканал CNN. Президент США Дональд Трамп на днях назвал это сообщение CNN ошибочным.

1во бп

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