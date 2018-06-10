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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 9:46 10.06.2018 - 09:46

Гонконг. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в воскресенье заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где он 12 июня встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы приветствуем Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал в "Твиттере" министр.

Западные СМИ передают, что прибытие американского лидера Д.Трампа, который вылетел в Сингапур из Канады после саммита G7, ожидается в течение несколько часов.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что самолет из Пхеньяна, в котором могли находиться северокорейские переговорщики, совершил посадку в Сингапуре.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1тэ аг

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